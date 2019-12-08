أخبار مصر | ورشة فنية جولة أثرية للأطفال في المتحف المصري بالتحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورشة فنية جولة أثرية للأطفال في المتحف المصري بالتحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم متحف الطفل في المتحف المصري بالتحرير برنامجًا تدريبيًا للأطفال عن التعليم فى مصر القديمة من خلال المعرض المؤقت القائم حاليا فى المتحف وموضوعه عن التعليم فى مصر القديمة.

وشهدت البرنامج صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري، حيث كشفت الدكتورة شيرين أمين مديرة متحف الطفل أنه تم تنظيم ورشة فنية مع الفنانة التشكيلية ميرا عبد الله المنسق الفني بمتحف الطفل.

وقالت إن الفنانة التشكيلية ميرا عبد الله دربت الأطفال علي مبادىء الرسم وأبعاد الاشكال والمجسمات،وتم تطبيق ذلك على معرض التعليم القائم حاليا بالمتحف المصري.

كما كشفت لهم أنه في الرسم يجب أن تكون نسبة الطول للعرض للارتفاع متناسبة وقريبة للشكل المراد رسمه،فتظهر اللوحة متوازنة.

وتم تنظيم جولة أثرية متخصصة للأطفال، كشفت خلالها شيرين للأطفال جوانب العلوم التى برع بها المصري القديم،من كيمياء وفلك وهندسة وعمارة،وذلك من خلال القطع الآثرية المعروضة.