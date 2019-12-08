أخبار مصر | رئيس البرلمان يرحب بشباب الجامعات والمدارس في الجلسة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يرحب بشباب الجامعات والمدارس في الجلسة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، بمجموعة من شباب الجامعات والمدارس الحاضرين بالجلسة.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة، طلبات عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من النائب محمود هيبة وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الثروة الحيوانية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تأخر صرف حافز التصدير لمصدري المحاصيل البستانية.

وطلب النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد عجز أعداد الأطباء في الوحدات الصحية، وطلب النائب سعد الجمال وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التلوث البيئي الناتج عن المصانع والمستنقعات لعدم وجود صرف صحي بمنطقة الصف – الجيزة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توفير وسائل المواصلات بمنطقة الصف بالجيزة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي في منطقة الصف بالجيزة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ترشيد استهلاك المياه سواء للاستخدام الشخصي أو للزراعة لمواجهة الفقر المائي.

وطلب النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات المركزية الي مستشفيات عامة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قصور الثقافة والتوسع في إنشاء المسارح الصيفية خاصة بمحافظة قنا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تدهور حالة المستشفيات والوحدات الصحية خاصة بمحافظة قنا.

وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تدهور حالة بعض المدارس والأبنية التعليمية خاصة بمحافظة قنا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تخصيص وتوزيع قطع أراضي للشباب العاطلين عن العمل لإقامة مشروعات خاصة بمحافظة قنا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توقف العديد من المصانع عن العمل وخاصة بمحافظة قنا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن نقص الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمستشفيات خاصة بمحافظة قنا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة والأسبستوس خاصة بمحافظة قنا.

وآخر عن سياسة الحكومة بشأن المغالاة في أسعار ومقابل الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارتي الري والأوقاف وأراضي أملاك الدولة خاصة بمحافظة قنا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن المغالاة الشديدة في أسعار فواتير الكهرباء والمياه خاصة بمحافظة قنا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بالوحدات المحلية، وعن عدم صرف المستحقات المالية للعاملين على الصناديق الخاصة بوزارة الصحة.

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وطلب النائب رياض عبد الستار وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعفاء دور العبادة من رسوم الكهرباء والمياه، وطلب النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الإيجار للأراضي الزراعية المؤجرة من هيئة الأوقاف، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن المغالاة في أسعار إيجار أراضي الري، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مد خطوط التليفون لبعض قري مركز ومدينة بنها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطهير ورفع مخلفات بعض الترع بقري مركز بنها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع فواتير المياه والمقايسات خاصة بمركز ومدينة بنها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن عدم الانتهاء من مكاتب البريد ببعض قري مركز ومدينة بنها وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء مهلة لمواطنين القاطنين على أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم خاصة بقري مركز بنها.

وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعنت وزارة الري ووضع عراقيل في طريق إقامة بعض المشروعات القومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن عدم البدء في إنشاء الملاعب والمدارس في بعض قري مركز ومدينة بنها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع سعر المتر لأراضي أملاك الدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن رصف بعض الطرق بقري مركز ومدينة بنها، وطلب النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة سد العجز بأعداد المعلمين خاصة بمركز سمالوط بالمنيا.

وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في المدن خاصة في مركز سمالوط بالمنيا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تسويق الخضروات والفاكهة وتصديرها للخارج، وطلب النائب سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الإهمال الطبي بالمستشفيات. وطلب النائب برديس سيف الدين عمران وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن اعتماد المخطط العمراني لبعض مدن محافظة الوادي الجديد، وطلب النائب بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المغالاة في أسعار حق الانتفاع لأملاك الري، وطلب النائبة شيرين فراج وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية وتنشيط السياحة البيئية، وطلب النائب بدوي عبد اللطيف وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية المستمرة.

وطلب النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الكثافة الطلابية بالمدارس، وطلب النائب عفيفي كامل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مشاكل الصرف الصحي بمدينة الاسكندرية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الاسكندرية، وطلب النائب محمد الغول وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بمحصول قصب السكر وتحديد سعر عادل للطن. وطلب النائب محمد محمود عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع المحافظات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت وتحسين أوضاع العمالة المؤقتة بقطاعات الدولة المختلفة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تشديد الرقابة على عمليات بيع وتداول قرص حفظ القمح من التسوس "حبوب الغلة"، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صرف معاش تكافل وكرامة لمستحقيه، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن التقدير المبالغ فيه لأسعار أراضي الدولة.

وطلب النائب جمال آدم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال ازدواج طريق الخارجة – أسيوط لتلافي وقوع الحوادث على هذا الطريق، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الصرف الصحي لقرى مركز الخارجة بالوادي الجديد، وطلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع قرى الجمهورية، وطلب النائبة نانسي نصير وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم بجميع مراحلها، وطلب النائب سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الآثار المصرية، وطلب النائبة شيرين فراج وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ظاهرة العنف في الحياة اليومية.

