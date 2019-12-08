شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يفوز بمنصب نائب رئيس «الاتحاد العربي للتطوع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت مصر بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع، والتي حسمت لصالح الدكتور حاتم خاطر رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، خلال الانتخابات التي جرت مؤخرًا بالقاهرة لاختيار مجلس إدارة الاتحاد وفاز فيها ممثلين 6 دول عربية هي مصر، واليمن، والكويت، والمغرب، والجزائر، وليبيا، بالإضافة إلى مملكة البحرين دولة الرئاسة والمقر.

كما قرّر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول، الأحد، تعيين عبدالرزاق المريسي أمينًا عامًا للاتحاد للدورة الحالية.

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جاء انتخاب «خاطر» تقديرًا لدوره في العمل التطوعي، حيث ساهم في تأسيس وإطلاق العديد من المشروعات التطوعية والمؤسسات الأهلية التي ساعدت آلاف المواطنين لتلبية احتياجاتها الأساسية في العديد من مجالات الحياة، وهي جُملة من الأعمال التطوعية الرائدة التي توجت بتأسيس مؤسسة تروس مصر للتنمية والتي تعمل على مساعدة الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية 2030، كما أنه صاحب فكرة مشروع تناغم الذي يعد الأول من نوعه في العالم ويستهدف تحقيق التنمية الشاملة من خلال تجميع أركان العمل التنموي في مشروع واحد يقوم على 32 محور أساسي تمثل جميعها كافة أركان التنمية الإنسانية والمجتمعية ويستهدف رفع كفاءة وتطوير البيئة المحيطة بالإنسان وكذلك مهاراته الخاصة، ويقوم المشروع على تنسيق الجهود بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات، ويعتزم الاتحاد العربي للتطوع بالتعاون مع مدير المشروع على نقل تجربة تطبيقه التي شهدتها مدينة أخميم بمحافظة سوهاج لبلاد عربية أخرى.

وخلال الاجتماع ناقشت الجمعية العمومية خطة عمل الاتحاد للدورة المقبلة، والتي أكدت أهمية التشبيك بين أعضاء الاتحاد والمؤسسات الرسمية والأهلية من أجل خدمة المجتمع العربي وفق التطورات والأحداث الراهنة، وأهمية استثمار الطاقات الشبابية وتشجيع الكوادر الإبداعية التطوعية وبناء القدرات والتوعية المجتمعية، للنهضة بالمجتمعات والارتقاء بها، وذلك بمشاركة ١٢ من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ممثلين لدول البحرين والامارات والكويت، وليبيا، والجزائر، والسودان واليمن والعراق، ومصر، المغرب، وفلسطين والأردن.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتطوع ومقره مملكة البحرين منظمة دولية غير حكومية مسجلة في مملكة البحرين بقرار مجلس الوزراء رقم 04-2464 يوليو 2018، وهو عضواً في ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جامعة الدول العربية.