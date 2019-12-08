شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تنمية الصعيد» يستعرض تفاصيل المرحلة الأولى بقنا وسوهاج أمام المحافظين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، الأحد، خطوات تنفيذ البرنامج ومراحل تطوره وآليات العمل به ومؤشرات أداء العمل ونسب تنفيذ المشروعات، خلال مشاركته في ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد على مدار يومين.

وأكد «الهلباوي» أن مشروع برنامج تنمية صعيد مصر هو نموذج للتخطيط التشاركي الفعال بين المؤسسات التنفيذية والمواطنين حيث يتم وضع الخطط وفقاً لاحتياجات المواطنين بالمحافظتين ولكن وفقاً للمعايير الكودية، التي حددتها الدولة لإقامة المشروعات.

وتابع الهلباوي أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بتعميم الهيكل المؤسسي الجديد الذي يتم تطبيقه في قنا وسوهاج للمحافظتين والوحدات المحلية التابعة لها والذي تم تطبيقه لأول مرة في تاريخ مصر وأثبت نجاحه في تطوير الأداء وإنجاز المشروعات وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتركز على دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية داخل المحافظتين مما يساهم في توفير فرص عمل والقضاء على الفقر وتحقيق التطوير المؤسسي للإدارة المحلية وتحسين تقديم الخدمات والبنية التحتية وتطبيق اللامركزية واشراك المواطنين في جميع مراحل التنمية المحلية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف الهلباوي أنه تم وضع خطة استثمارية للمحافظتين متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات من ٢٠١٩ حتي ٢٠٢٢ ترتكز توزيع مخصصاتها المالية بنسبه ٤٠٪لمشروعات المحافظة بتكلفة تصل حوالي ٢٠٠ مليون جنيه و٦٠٪مشروعات خطط المراكز بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه.

ولفت الهلباوي إلى أنه تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي المتكامل لكل محافظة وهذه اللجنة مسئولة عن وضع الخطط ويمثلها مديري التخطيط لعدد ١١ مديرية موجودة داخل المحافظتين ومدير التخطيط بالديوان العام مما يجعل الخطط أكثر فاعلية وملائمة لأرض الواقع ومتوافق عليها كافة الجهات المعنية وعلي دراية كاملة بها.

وأكد الهلباوي أنه تم طرح وترسية جميع مشروعات المرحلة الأولي للمحافظتين والتي يبلغ عددها ٥٤٠ مشروعًا، وتم الانتهاء من ٤٩٠ مشروعًا، وجاري العمل في مشروعات الصرف الصحي والمياه والتي تتطلب مزيد من الوقت، مشيراً إلى أن خطة البرنامح تستهدف بحلول عام ٢٠٢٢ أن يكون نسبة إمداد الصرف الصحي بالحضر إلى ١٠٠ ٪وبالريف بنسبة ٥٠٪ في المحافظين.

وأضاف أنه تم استحداث منظومة شكاوى للمواطنين تعمل على سرعه الاستجابة لشكاوى المواطن وحل مشكلاتهم مع وجود فرق تواصل اجتماعي تعمل على التواصل مع المواطنين ومعرفه مدي رضاهم عن الخطط الموضوعة وتنفيذها.