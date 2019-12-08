شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم بأبوظبي يناقش «دور الأديان في تعزيز التسامح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، غدا الاثنين، فعاليات الملتقى السنوي السادس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي يعقد برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، تحت عنوان «دور الأديان في تعزيز التسامح- من الإمكان إلى الإلزام» والذي يستمر لمدة 3 أيام، في تجمع يعد الأكبر من نوعه للقيادات الدينية على مستوى العالم.

يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 500 شخصية من صناع ثقافة التسامح والوئام والسلام حول العالم، ويطلق المنتدى خلال الملتقى ميثاق «حلف الفضول العالمي الجديد»، الذي يسترشد بـ«إعلان مراكش التاريخي» و«مؤتمر واشنطن»، و«مؤتمر أبوظبي»، و«وثيقة عمان»، و«وثيقة مكة المكرمة»، و«وثيقة الأخوة الإنسانية»، ويعادل وثائق حقوق الإنسان الدولية، وذلك بحضور دولي لافت من ممثلي الأمم المتحدة وصناع القرار والشخصيات الاعتبارية الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني على المستوى الدولي.

ويشارك في فعاليات المنتدى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، الذي من المقرر أن يلقي كلمة رئيسية في افتتاح الملتقى في حضور كبار القيادات الدينية وصناع ثقافة التسامح والوئام والسلام حول العالم وبحضور دولي ملحوظ.

كما يشارك مفتي الجمهورية خلال فعاليات المنتدى في إطلاق ميثاق «حلف الفضول العالمي الجديد» في محاولة لإبراز القيم المشتركة وتعزيز الأخوة الإنسانية.

Advertisements

وقال رئيس المنتدى العالمى لتعزيز السلم، الشيخ عبدالله بن بيه في تصريحات له: «عقد الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة يأتى استكمالاً لجهوده السابقة، برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتثميناً لقرار دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار سنة 2019 عاماً للتسامح، وهو ما جعل منتدى تعزيز السلم أن يكون ملتقاه السادس مناسبة، لإطلاق حوار حضاري حول صياغة مفهوم جديد للتسامح أكثر إنسانية وسخاء، يدمج الروايتين الإسلامية والغربية، ويستفيد من الأصلين».

وأوضح الشيخ ابن بيه أن الملتقى يستهدف إحداث تحول في المنظور الفكري المتداول الذي يعد التسامح مجرد إمكان متاح في الدين من بين إمكانات متعددة، وحان الوقت، لاعتباره إلزاماً دينياً وواجباً إيمانياً وأخلاقياً، فلا يكتفي بملاءمة بين الدين والتسامح بوصفهما غير متناقضين، بل يرتقي لإدراك الملازمة بينهما، بحيث يصبح التسامح واجباً أخلاقياً وجزءاً من الدين، وذلك من خلال الكشف عن الأسس المنهجية في الإسلام وسائر ديانات العائلة الإبراهيمية التي وضعت رؤية واسعة للتسامح.

وأشار إلى «أن الملتقى في دورته السادسة ينطلق من رؤيتنا المركزية للسلم وأولويته، إذ نؤسس على ما تراكم في ملتقياتنا السابقة من تأصيلات علمية وتنزيلات عملية، تندرج ضمن استراتيجية رافعة للسلم ومؤسسة للتسامح، باعتباره قيمة مركزية لجميع المبادرات».

وأوضح أنه، وفي هذا الإطار، جاء مؤتمر إعلان مراكش سنة 2016، لحماية حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي تتويجاً لمسار طويل من العمل، ابتدأ منذ سنة 2011م التي عرفت بروز واقع ملح أنتجته الاحتجاجات التي عرفها العالم العربي، وكان من تداعياته بروز تيارات تدعو لفرض الجزية وفرض ضرائب خاصة على الأقليات الدينية في البلاد الإسلامية .

وقال: «لقد استشعرنا مدى خطورة هذه الدعوات ومآلات هذه الاعتداءات التي تشوه الإسلام، وترشح موضوع الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، لأن يكون حصان طروادة في الديار الإسلامية، فدعا إعلان مراكش في خطوة وقائية استباقية إلى صناعة وثيقة حقوقية، تعتمد التأصيل الشرعي وتدافع عن حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي»، مضيفا: وتأسيساً على إعلان مراكش انطلقت القافلة الأميركية للسلام في العام 2017 التي توجت بـ«مؤتمر واشنطن» و«مؤتمر أبوظبي» الذي أطلق حلف الفضول سنة 2018، مشيرا إلى أن مركزية الحلف الجديد تتأسس على خُلق التسامح، وهو من القيم المركزية في المنظومة الأخلاقية، لجميع الديانات.