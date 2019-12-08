شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار في شمال سيناء والمحافظ يرفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أجزاء كبير من محافظة شمال سيناء إلى سقوط امطار متوسطة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل انخفاض في درجات الحرارة.

من جانبه، قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.