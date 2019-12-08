شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع 116 من أطباء وممرضي وعمال مستشفى الدلنجات المركزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة كامل غطاس، بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة، 116 من طاقم الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بالمستشفى المركزى للتحقيق بسبب الغياب وعدم تواجدهم بمحل عملهم في أوقات العمل.
يأتى ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.
وشدد «آمنة» على استمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.
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