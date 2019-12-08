شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.

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بدأت الواقعة عندما اشتبه مأمور الحركة في السيارة الفارغة بالمقطورة رقم 3659/ 150722، فتم تفتيش السيارة، وتبين وجود 50 هاتف محمول، ماركة «آيفون»، و5 سماعة مخفاة بجسم الشاحنة في مكان يصعب الوصول إليه، وتم عمله خصيصا لإخفاء المضبوطات.

وبلغت قيمة المضبوطات 825 ألف جنيه، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و650 ألف جنيه.

واتّخذ أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، الإجراءات القانونية، وحرّر محضر ضبط جمركى، رقم 348 لسنة 2016.