شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تعديل جدول امتحانات «أولى وثانية ثانوي» بسبب عيد الغطاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء تعديل في جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 للصفين الأول والثاني الثانوي، بمناسبة تزامن عيد الغطاس مع الامتحانات التي ستجرى الاثنين الموافق 20 يناير 2020.

وأوضحت الوزارة، الأحد، أنه تقرر تقديم موعد الامتحانات في المواد التي كان مقرر لها يوم الاثنين 20 يناير 2020 إلى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، استجابة للخطاب الذي أرسله قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى الوزارة.

وأرسل قطاع التعليم العام خطابًا إلى المديريات التعليمية للتنبيه بالالتزام بالمواعيد المعلنة المعدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إعداد أي تصور لجداول الصفوف الدراسية المختلفة يتضمن إجراء امتحانات يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي العام