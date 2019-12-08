شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا فى المركز قبل الأخير بمؤشر العدالة الاجتماعية.. والسبب سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قادت سياسات الدكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا ، الأتراك إلى الهاوية والتدني فى كافة المستويات، حيث احتلت تركيا المرتبة الـ40، من أصل 41 دولة فى مؤشر العدالة والاجتماعية، الذى أعدته مؤسسة برتلسمان الألمانية.

ويغطى المؤشر دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة التعاون الاقتصادى والتنمية مع دول الاتحاد، وبحسب ما نشرته شبكة دويتش فيله الألمانية فى تقرير على نسختها التركية، فإن المؤشر الذى أعدته المؤسسة صنف الدول وفقًا لمعايير آخرى فرعية، حيث جاءت تركيا فى الترتيب 31 في منع الفقر، والترتيب الـ 41 والأخير من ناحية فرص التعليم العادلة، والترتيب الـ 37 من ناحية الوصول إلى سوق العمل، والترتيب 39 من ناحية عدم التمييز والمشاركة فى الحياة الإجتماعية، والترتيب 18 من ناحية العدالة بين الأجيال والترتيب 36 من ناحية الرعاية الصحية.

بينما احتلت أيسلندا المركز الأول في مؤشر العدالة الاجتماعية كما في السنوات السابقة. جاءها بعدها دول إسكندنافية أخرى مثل النرويج والدنمارك وفنلندا والسويد. احتلت ألمانيا المرتبة العاشرة في المؤشر ، بعد هولندا وسلوفينيا وتشيكيا ونيوزيلندا.