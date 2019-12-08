شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة السندات اليابانية تطالب بتغريم شركة نيسان 22 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن هيئة رقابية يابانية معنية بالسندات، تطالب وكالة الخدمات المالية بفرض غرامة بقيمة 2.4 مليار ين ( 22 مليون دولار) على شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات. Advertisements وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن لجنة رقابة السندات سوف تقدم توصية بفرض غرامة على نيسان على خلفية الاتهامات المتعلقة برئيسها السابق كارلوس غصن. ويواجه المدير السابق لتحالف بين نيسان موتور وميتسوبيشى موتورز كورب اليابانيتين ورينو الفرنسية، أربع تهم من بينها الإبلاغ عن مخصصاته المالية بأقل من قيمتها وخيانة الأمانة، وهى تهم ينفى حيالها غصن ارتكاب أى مخالفات.

وكان قد تم إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة فى أبريل الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رقابة السندات اليابانية تطالب بتغريم شركة نيسان 22 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.