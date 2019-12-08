شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل مساعدات عاجلة لدولة جيبوتى لمواجهة آثار السيول بتوجيهات من الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة فى دعم الأشقاء بدولة جيبوتى ، فقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء فى دولة جيبوتى.

تضمنت كميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية لمساعدة دولة جيبوتى الشقيقة لمواجهه آثار السيول والفيضانات التى إجتاحت البلاد مؤخراً. Advertisements يأتى ذلك إنطلاقاً من الدور المصرى الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات الأزمات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر ترسل مساعدات عاجلة لدولة جيبوتى لمواجهة آثار السيول بتوجيهات من الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.