شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» بسوهاج يطلق «بيت العائلة» لبيع جهاز العرائس بأسعار مخفضة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللوء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، عن إطلاق أمانة الحزب بالمحافظة برعاية رئيس الحزب، المهندس أشرف رشاد الشريف، لمبادرة «بيت العائلة» لتوفير وبيع مستلزمات جهاز العرائس للفتيات المقبلات على الزواج بالمحافظة بأسعار مخفضة.

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مبادرة «بيت العائلة» في سوهاج

وقال «مصطفى» بحسب بيان صحفى اليوم لأمانة الإعلام بالحزب، إن أمانة العمل الجماهيرى بالحزب، برئاسة عرفات بكر الهوارى، وأمانة السياسات، برئاسة إسلام نور الدين، بالتنسيق مع أمين التنظيم، المهندس محمد محمود لبيب، بدأوا تفعيل المبادرة بتنظيم معرضين لمدة يوم واحد بمدينتى طهطا، والبلينا لبيع مستلزمات العرائس بأسعار مخفضة، من خلال قاعتى إحتفالات تم تأجيرهما بالمدينتين لعرض محتويات المعرضين، لافتا إلى أن المعرضين شهدا زحاما وإقبالا كبيرا من جانب السيدات والفتيات للإستفادة من المبادرة، التي وصلت التخفيضات فيها إلى ما يقرب من 40% لعدد كبير من المنتجات، مع إشادة بجهود الحزب ومبادراته لخدمة المواطنين.

مبادرة «بيت العائلة» في سوهاج

وأضاف «مصطفى» بأن المعرضين جرى تنفيذهما بالتنسيق مع ما يقرب من 80 من التجار والموردين، من المحلة، وبورسعيد، والسويس، والقاهرة، لبيع المفروشات، والبطاطين، والملابس الحريمى، والأحذية، والشنط الجلدية، والأدوات المنزلية، ومستلزمات المطبخ، مؤكداً أن المعرضين شهدا إقبالا كثيفا من الجماهير للإستفادة من التخفيضات على المنتجات والسلع المعروضة.

مبادرة «بيت العائلة» في سوهاج

وجرى تنفيذ معرض مدينة طهطا بإشراف ومتابعة من فريد شوقى فياض، أمين العمل الجماهيرى بأمانة الحزب الفرعية بمدينة طهطا، وأيمن أبوالغيط، أمين التنظيم بالأمانة، وجرى تنظيم معرض مركز دارالسلام بإشراف ومتابعة من مكافح أبوحمد، أمين الحزب بالمركز.

مبادرة «بيت العائلة» في سوهاج