شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يصمم برامج لدعم مجتمع المطورين المحليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوسع «فيسبوك» نطاق مشاركته تجاه الشركات الناشئة على الصعيدين المحلي والإقليمي، عن طريق برنامج دوائر المطورين، الذي صمم خصيصًا لدعم مجتمع المطورين المحليين من خلال عقد ورش عمل وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة ومساعدتهم للتعرف على التقنيات المتقدمة، في أعمال قمة «رايز أب» لدفع مسيرة ريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير أساس صلب ومتين من المهارات الرقمية، وإتاحة منصة زاخرة بالموارد وشبكة دعم من الخبراء لمساعدة المطورين والشركات الناشئة على النهوض إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم والتأثير على مجتمعاتهم بصورة إيجابية.

وركزت القمة على 7مجالات لتوجيه الشركات الناشئة نحو الانطلاق في طريق النجاح والمحافظة عليه وهي: الاستثمار الذكي والثقافة الإبداعية، والاقتصادات الإبداعية، والتكنولوجيا الخادمة للبشرية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الناشئة والنمو السريع.

وقال وليد الأمين، مسؤول برامج شراكات المنتجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيسبوك، هناك طرق جديدة كل عام تساعد على إضافة قيمة إلى مجتمع رواد الأعمال المبدعين. ولأن المهارات الرقمية تعتبر شرط أساسي للنجاح في عالم الأعمال، ولكي تنجح في هذا المجال الديناميكي يجب احتراف اللعبة والإلمام بكافة أدواتها لتنمية الأعمال أو لتصبح عضوًا في الفريق الفائز باللعبة.

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ويستثمر فيسبوك إلى جانب تركيزه على التكنولوجيا الرقمية الخاصة بالابتكار في دعم القيادات الشابة ورعايتها ومساعدة مؤسسي الشركات الناشئة وفرق المطورين على مواجهة التحديات من خلال مجموعة من المهارات اللازمة والموجهة لمواكبة اقتصاد رقمي دائم التطور.

وأضاف الأمين: «يعتبر المطورون هم من يدفعون عجلة الاقتصاد العالمي؛ فهم من يصممون المستقبل والقادرين على ابتكار أدوات وخدمات تساعد على تحسين شكل الحياة، مضيفا لكل تقنية من هذه التقنيات الحديثة استخدامات محددة، على سبيل المثال تستخدم تقنية الواقع المدمج صورًا أنشأها الحاسوب وتدمجها في منظورنا للعالم الحقيقي، بينما تغير تقنية الواقع الافتراضي من طريقة تواصل الأشخاص مع العالم الخارجي سواء في اللعب أو العمل أو التعلم. وتلعب كلا التقنيتين دورًا جوهريًا في إحراز التقدم في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والهندسة، فضلاً عن أنها قد تساعد في تحسين حياة الملايين من الأشخاص وتساهم في نمو الاقتصادات المحلية والعالمية.

وقال عبدالحميد شرارة، رئيس شركة «رايز أب»: «فيسبوك لا يدخر جهدًا في تقديم كافة الأدوات اللازمة لكل شخص يسعى لتحقيق حلمه في بيئة ريادة الأعمال، لاستكشاف كل ما هو جديد لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على وضع بصمتها في هذا العالم والتأثير فيه».

وقدم أحمد يونس، مدير فريق المبدعين بشركة «فيسبوك وإنستجرام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ورشة عمل تحت عنوان «الناس أولاً لتسليط الضوء على الأفكار الإبداعية التي تساعد على لم الشمل وتجميع الناس وتغيير تصور الاستراتيجية الابتكارية في عالم الهواتف الذكية اليوم.