شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب، بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهرب جمركى كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وذكر بيان، الأحد، أنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الشاحنات الفارغة القادمة من ميناء ضبا السعودى اشتبه الأستاذ علاء الدين مسعد، مأمور الحركة، في السيارة الفارغة بالمقطورة رقم 3659/ 150722 قيادة السائق «ط. ا. ي». وجرى تشكيل لجنة لتفتيش السيارة، وتبين وجود 50 هاتف محمول ماركة آيفون أحدث الإصدارات و5 سماعات مخفاة بجسم الشاحنة في مكان يصعب الوصول إليه، وبلغت قيمة المضبوطات 825 ألف جنيه.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و650 ألف جنيه، وقرر أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 348 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.