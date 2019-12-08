شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت «صوفيا» تتحدث للحضور خلال فعاليات منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعد الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة.

ودعا منظمو المنتدى الروبوت صوفيا، روبوت ذو ملامح بشرية إلى حدٍ كبير، لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى. ومن جهتها، قامت صوفيا بدعوة الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه، قائلة: «انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة. إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا».

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وتُعد صوفيا روبوت من صناعة شركة «هانسون روبوتيكس» بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون. صوفيا هي الروبوت الأكثر تطورًا علاوةً على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، إضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي والفن.

تتمتع صوفيا بجمالٍ معبر وتفاعلٍ حي، كما يمكنها محاكاة مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه، وتتبع الوجوه والتعرف عليها، وإجراء محادثات طبيعية وسَلِسَة مع الناس. وحصلت على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية. كما حصلت على جائزة جولد إديسون في علم الروبوتات لعام 2018.

ويتطلع العالم لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، والذي سيقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملقيًا الضوء على قضايا مختلفة تهم الشباب وتعطي لهم المساحة للتعبير عن آراهم حول التحديات والفرص التي يعيشونها في بلادهم.