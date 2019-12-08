شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحيل تعديلات «العامة للاستعلامات» و«المرور» و«العقوبات» إلى اللجان النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 7 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس.

وأحال خلال الجلسة العامة، الاحد، مشروعي قانونين مقدمين من النائبة جواهر الشربيني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد سليم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والقوى العاملة والخطة والموازنة.

Advertisements

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب أسامة شرشر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن سجل المصدرين إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الصناعة.

كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون آخر مقدم من النائب أسامة شرشر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

واحال مشروع قانون ثالث مقدم من النائب أسامة شرشر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم الهيئة العامة للاستعلامات إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.