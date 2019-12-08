شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: «غيروا مفهوم العمل حتى تحصلوا على نتائج جيدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على انتظام العمل بجميع أجهزة المحافظة من الساعة 8:30 صباحًا يوميًا، قائلاً: «أجر مقابل عمل.. واللي بيشتغل هشيلو فوق دماغي». وقال محافظ كفرالشيخ، «غيروا مفهوم العمل حتى تحصلوا على نتائج جيدة».

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات الخدمية بالمحافظة.