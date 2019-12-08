شكرا لقرائتكم خبر عن «المنجزين العرب» يكرم «الليثي» و«الإبراشي» ووكيل البرلمان بدرع صناع الإنجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أمس فعاليات مونديال المنجزين العرب بالقاهرة بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والنواب والإعلامين. وأشاد سامح لطفي، خلال كلمته الافتتاحية، بأهمية إلقاء الضوء على قصص النجاح والإنجازات والمبادرات الإيجابية وبطولات أصحاب الهمم لتحفيز الشباب وزيادة مساحة التفاؤل لديهم مشيرًا إلى أن أعمال المونديال تتضمن محاضرات تحفيزية على مسرح وزارة الشباب والرياضة لمدة ثلاث أيام متوالية.

مونديال المنجزين العرب

وقام «لطفي» والدكتور نجلاء النجار عضو مجلس أمناء المنجزين العرب بتكريم عدد من أصحاب قصص النجاح أبرزهم وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف نقيب السادة الإشراف، والإعلامي عمرو الليثي، والإعلامي وائل الابراشي، ومن دولة الإمارات د.سعاد الشمسي أول سيد تعمل في هندسة الطائرات، والطفل السعودي سلطان الشهري أصغر إعلامي في السعودية، والمصرية ريم أشرف بطلة الرقم القياسي في الغوص، وأسامة مسرحي بطل آسيا في العاب القوى، وعدد كبير من أصحاب الإنجازات، كما تم تكريم عدد من الإعلامين العرب وعدد من المبدعين والشعراء.

مونديال المنجزين العرب