شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة آخر صعقًا بالكهرباء في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر صعقًا بالكهرباء أثناء قيامهما بأعمال صيانة كهرباء فى موتور مزرعة بقرية الفالوجا بمركز بدر بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر، بوفاة شخص وإصابة آخر صعقًا بالكهرباء أثناء قيامهما بإصلاح موتور كهرباء بإحدى المزارع بقرية الفالوجا.

وتبين من الانتقال وفاة «عمرو. ر» 52 سنة، جثة هامدة وإصابة «عبد الله. أ» 24 سنة، بسحجات باليد، وتم نقلهما إلى مستشفى وادى النطرون المركزي، ووضع الجثة فى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب تحت الملاحظة.