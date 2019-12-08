شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تحقق مركزا متقدمًا في «جرين مترك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن حصول الجامعة على مركز متقدم في تصنيف «جرين مترك العالمي» الذي يركز على تقييم الجامعات من حيث الالتزام البيئي.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأحد، إن جامعة جنوب الوادي، جاءت في الترتيب رقم 473 من بين 780 جامعة عالمية، كما احتلت جامعة جنوب الوادي المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف.

وأضاف «عكاوي»، أن الجامعة تفوقت على 307 جامعات من عدة دول شملت البرازيل، الهند، تايلاند، كندا، باكستان، رومانيا، تركيا، روسيا، إيطاليا، المجر، إيران، الأردن، أندونيسيا، المكسيك، كازاخستان، الفلبين وغيرها.