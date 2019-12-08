شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة للنواب: أتعهد بخفض تكلفة الغاز لمصانع الورق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعهّد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن يقاتل من أجل خفض تكلفة الغاز لمصانع الورق والتغليف والقيمة المضافة لمدخلات الإنتاج. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب فرج عامر، الأحد، الذي يناقش المشكلات التي تواجه صناعة الورق، ووضع إستراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطبع الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية، وما تتعرض له صناعة الورق من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة السوق المصري.

وقال «نصار» إن إنتاج الورق والتغليف يواجه ثلاث تحديات خاصة بعد الصراع الاقتصادى بين الولايات المتحدة والصين تتمثل في الغاز الطبيعي والقيمة المضافة والجمارك، موضحا أنه يقوم حاليا بهذه المهمة التي وصفها بالصعبة ومنها قرار ٤٣ الذي تم فرضه لتوفير المعايير الفنية المتمثلة في جودة المنتجات، مشيرا إلى أن رسم الحماية أو الوقاية الخاص باستيراد الاوراق الذي يطالب به المصنعون يصعب تنفيذه.

وشدد الوزير أن القيادة السياسية ورئيس الوزراء يولون اهتماما كبيرا بملف الصناعة مستشهدا بالمبادرة الأخير بدعم البنك المركزى المصانع المتعثرة وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل مشكلات الصادرات الوطنية. من جانبهم، طالب مصنعو الورق الذين حضروا الاجتماع بضرورة فرض رسوم حماية 30% على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلى، وأن يتم قصر الاستيراد لفقط أوراق الصحف.