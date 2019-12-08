شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في مصنع كرتون بالشرقية دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأحد، على حريق نشب داخل مصنع للمنتجات الورقية «كرتون» بالمنطقة الصناعية بناحية قرية الزوامل، بدائرة مركز ومدينة بلبيس دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.
تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع للمنتجات الورقية «كرتون» بالمنطقة الصناعية بدائرة المركز.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وضباط إدارة الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد 11 سيارة إطفاء بينها خزانان مياه، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب في مخزنين، فيما التهمت النيران معظم محتوياتهما، وتحرر المحضر اللازم وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق والوقوف على أسبابه.
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