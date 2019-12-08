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مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة لجيبوتي لمواجهة آثار السيول والفيضانات

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي تضمنت كميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية لمساعدة الدولة الشقيقة لمواجهه آثار السيول والفيضانات التي إجتاحت البلاد مؤخرًا، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمعاونة في دعم الأشقاء بدولة جيبوتي.

يأتى ذلك إنطلاقًا من الدور المصري الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات الأزمات، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد.

طائرة نقل عسكرية على متنها مساعدات إنسانية لدولة جيبوتى
طائرة نقل عسكرية على متنها مساعدات إنسانية لدولة جيبوتى
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