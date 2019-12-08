"100 مليون صحة " تعلن عن توفير أول دليل ارشادى الكترونى لتشخيص السكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مبادرة 100 مليون صحة عن مواكبتها للتكنولوجيا بعمل أول تطبيق ذكى على الهواتف المحمولة مخزن علية جميع البرتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى السكر وكذلك الأمراض المصاحبة له مثل التهابات الاعصاب الطرفية التى المستهدفة بالتوعية من خلال حملة احساسك نعمة. وقالت مبادرة 100 مليون صحة أن التطبيق الذكى يتم تحديثة دوريا لتوفير المبادي السليمة للأطباء لتشخيص حالات السكر بالإضافة إلى مرض التهاب الأعصاب الطرفية فى ظل نشاط حملة احساسك نعمة التى تستهدف التشخيص السليم لمرض الأعصاب الطرفية مع توفير العلاج. Advertisements يشار إلى أنه تم تحديث الأدلة العلمية لعلاج السكري من خلال تطبيق "National Diabetes Guidelines ولتحميل الأبلكيشن مجاناً من خلال اللينك ده https://bit.ly/34DdyaF.

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