شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت صوفيا تتحدث للحضور خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم فى الفترة من 14-17 ديسمبر فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويُعد الذكاء الاصطناعى من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التى يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة.

وفى هذا الإطار، تم دعوة الروبوت صوفيا - روبوت ذو ملامح بشرية إلى حدٍ كبير - لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى. ومن جانبها، قامت صوفيا بدعوة الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: "انتظروا مشاركتى فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة. إننى متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا".

وتُعد صوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون. صوفيا هى الروبوت الأكثر تطورًا علاوةً على هيئتها التى تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة فى مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعى، والفن. تتمتع صوفيا بجمالٍ معبر وتفاعلٍ حى، كما يمكنها محاكاة مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه، وتتبع الوجوه والتعرف عليها، وإجراء محادثات طبيعية وسَلِسَة مع الناس.

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حصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار فى البلدان النامية. كما حصلت على جائزة جولد إديسون فى علم الروبوتات لعام 2018.

الجدير بالذكر أن تقنيات الذكاء الاصطناعى تتمتّع بخصائص وسمات معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية والتى تجعلها تحاكى القدرات الذهنية البشرية، ومن أهم خصائصها القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تُبرمج فى الحاسب الآلي.

ويتطلع العالم لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، والذى سيقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء، فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ملقيًا الضوء على قضايا مختلفة تهم الشباب وتعطى لهم المساحة للتعبير عن آراهم حول التحديات والفرص التى يعيشونها فى بلادهم.