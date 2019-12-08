شكرا لقرائتكم خبر عن السفير التشادى بالقاهرة: "مصر بلد عظيمة وسأنقل خبراتها لدولتى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير الأمين الدودو عبد الله، سفير تشاد فى القاهرة، أن مصر دولة عظيمة، وتملك من الخبرات والمهارات ما يمكن الاستفادة فيه فى العديد من مجالات التعاون، قائلا: "لن أحبط أو أيأس وسأعمل على نقل الخبرات المصرية الكبيرة إلى دولتى".

وأضاف سفير تشاد، فى تصريحات صحفية على هامش زيارة وزير الدفاع والأمن التشادى للهيئة العربية، أن أفريقيا ستنهض بفضل علمائها، وحتما ستحقق الاكتفاء الذاتى لو اعتمدت على بعضها البعض، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع صرح يوعد بالخير لمصر وأفريقيا كلها.