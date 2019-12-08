شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف الحركة المرورية بشارع النيل والبحر الأعظم اتجاه الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع البحر الأعظم، اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه المعادى، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة، فيما ظهرت كثافات متحركة مع النفق المؤدى الى شارع النيل بسبب التزامن مع خروج الموظفين والمدارس.

وظهرت كثافات متحركة على الطريق الدائرى بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء وتباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

ورصدت كاميرات ”الخليج 365”، حالة الانتظام المرورى لحركة المركبات أعلى الدائرى ونفق التجمع، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.