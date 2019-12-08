شكرا لقرائتكم خبر عن سمير الخطيب: المفتى أبلغنى أن هناك إجماعا على تسمية الحريرى لتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سمير الخطيب ، وهو الذى كان مطروحا لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ، أن المفتى أبلغه أن هناك إجماعا على تسمية سعد الحريرى لتشكيل الحكومة اللبنانية.

وأوضح الخطيب ،أنه سيلتقى سعد الحريرى ، ويبلغه بالأمر لأنه من سماه لرئاسة الحكومة أولا ، وأكد الخطيب انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة.

وقال رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، إن هناك توافقا على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد.

وأدلى الخطيب بهذا التصريح بعد اجتماع مع مفتي لبنان.

وأضاف الخطيب "المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذى يبذل جهودا للنهوض بلبنان وعلمت أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات تم التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة". ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح الخطيب لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان. وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر، بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الرئيس اللبنانى ميشيل عون مصر على إجراء الاستشارات غدا رغم انسحاب الخطيب.

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كان الحريري قد سمّى "الخطيب" شفهيا خلال دردشة مع الصحفيين، بعد استقباله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لكنه لم يصدر بيانا خطيا يؤكد دعم الخطيب، في ظل إشارة مصادر نيابية من تيار المستقبل إلى أن الكتلة النيابية لم تقرر بعد من ستسمي لرئاسة الحكومة.

وتتقاطع مواقف هذه المصادر مع ما صرّح به رؤساء الحكومات السابقين من أنه لا جديد على صعيد تشكيل الحكومة مع إبقائهم على دعم الحريري لترؤس الحكومة المقبلة.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، دعمه لرجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، مؤكدا أنه لن يشارك بها.