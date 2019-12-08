شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات عسكرية مصرية تبهر وزير دفاع تشاد.. ومباحثات هامة مع العربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفريق محمد أبا على صلاح، وزير الدفاع والأمن لدولة تشاد، عّن سعادته وذلك على هامش تفقده معرض الهيئة العربية للتصنيع، والذى يضم منتجات عسكرية مصرية، من إنتاج مصانع وشركات الهيئة.

وحسب رصد كاميرا ”الخليج 365”، فقد تناقش الفريق محمد أبا على، مع الوفد المرافق له، وذلك أثناء شرح عدد من المنتجات العسكرية فى جولته.

وبحث الطرفان، توسيع قاعدة التعاون المشترك، حيث تهدف الهيئة العربية للتصنيع فى الآونة الاخيرة، زيادة الشراكات مع الدول الأفريقية، ضمن استراتيجية الدولة التى تستهدف زيادة مجالات التعاون المثمر مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.