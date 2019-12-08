شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالأمن الوطنى: الإخوان تروج الشائعات وتورث شبابها الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد دكتور أحمد الدسوقي بقطاع الأمن الوطنى، إن القطاع يولي اهتماما كبيرا لمتابعة الشائعات ورصدها والوقوف على مصدرها وهدفها، حيث تهدف إلى إسقاط الدولة وعدم قدرة أجهزة الأمن على إنفاذ القانون، مما يساعد على نشر الجماعات المتطرفة ونشر ايدلوجياتها بين أوساط المواطنين.

وطرح العميد أحمد الدسوقى تساؤلا فى ندوة وزارة الداخلية "هل الجماعات الإرهابية لجأت مؤخرا للنشر الشائعات وتزايد وسائل التواصل الاجتماعى كان المحطة الأولى لبوابة عبور الجماعات الإرهابية" ليؤكد أن الأدلة تؤكد بأنها تستخدم هذا الأسلوب فى نشر مخططاتها.

وأردف مسئول الأمن الوطنى ، أن جماعة الإخوان تفرض سطوتها عبر نشر الشائعات والفتن والقيام بأعمال تخريبية وفقا لمذكرة أجهزة الأمن في 1948 حيث قامت الجماعة الإرهابية بعمليات تخربيبة وبالنظر بين الماضي والحاضر هناك تشابه كبير .

وأكد مسئول الأمنى الوطنى ، أن الجماعة الإرهابية تورث الكراهية بين الأجيال عبر الزمان ، وعبر السنوات تتعدد الأنواع لأسماء الجماعات المتطرفة بين مجموعات الحراك المسلح لتحقيق أهدافهم، وورثت الكراهية لشبابها.

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وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل مع الجماعات الإجرامية مثل الاتجار بالسلاح والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لتمويل اهدافها لتحقيق اهدافها السياسية، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تسعى لتحقيق أهدافهم السياسية لتولى سلطة البلاد وقد حققوه ووصلوا للرئاسة لكنهم فشلوا في الإدارة.

وانطلقت فاعليات الجلسة الافتتاحية الأولى، فى ندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان " مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها" .

ويشارك بها العميد ايمن سعد الدين بأكاديمية الشرطة واللواء أركان حرب حسام انور المختصر بأكاديمية ناصر العسكرية و العميد أحمد دسوقي بقطاع الأمن الوطنى ، والدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ، والدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامى بمجلس الوزراء والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ويدير وقائع الندوة الإعلامى نشأت الديهى .

يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج ، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.

وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد.