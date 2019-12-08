شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة المطرب شادى الأمير ترفع دعوى إثبات نسب الطفل "يازن" بعد رفضه تسجيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بلال عادل محامى زوجة المطرب شادى الأمير، أنه قام برفع دعوى إثبات نسب للطفل "يازن" 3 أشهر، لوالده، بعد رفض الأخير تسجيل الطفل باسمه فى سجلات المواليد لأكثر من 3 أشهر متصلة، رغم إلحاح زوجته عليه بتسجيله إلا أن رفض ذلك.



وأضاف" عادل " لـ"الخليج 365" أن تم رفع دعوتى طلاق وتبديد قائمة منقولات زوجية ضد الزوج، لقيامه بتبديد محتويات الشقة وتكسيرها، وإصرار زوجته على الطلاق منه وعدم العيش معه.



وأشار أنه تقدم بطلب للنيابة العامة لاستلام الطفلين، من دار الرعاية بطنطا، ووافقت النيابة العامة على تسليم الطفلين لوالدتهما وأخذ التعهد عليها بحسن رعايتهما، وتوجهت الأم لمديرية التضامن الاجتماعى بطنطا، وقامت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية بتسليم الطفلين لوالدتهما بموجب قرار النيابة العامة فى القضيه رقم 12255 لسنة 2019 بحضور الدكتور خالد أبو المجد مدير إدارة النظم والمعلومات ورئيس فريق التدخل السريع وإبراهيم النجار مدير ادارة الأسرة والطفولة ومدير إدارة الأمن، تم اخذ التعهد اللازم على الأم بحسن رعاية الطفلين.

وكان المستشار محمد عطية وكيل نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد قرر إخلاء سبيل سها السيد عيد زوجة المطرب شادى الأمير، بضمان محل إقامتها، فى قضية ترك طفليهما على السلم لعدة أيام والإهمال فى تربيتهما.

Advertisements

وأكدت تحريات المباحث التى أجراها ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث القسم، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، صحة واقعة قيام المطرب شادى الأمير وزوجته سها السيد عيد لطفليهما وهما "شادى" 3 سنوات، و"يزن" 3 شهور على سلم المنزل بسبب خلافات بينه وبين زوجته.

كما كشفت التحريات عن قيام الأب والأم بترك الطفلين على السلم عدة أيام فى البرد والإهمال فى رعايتهما حتى أصيبا بحالة إعياء شديد، وقامت جارتهما برعايتهما وتسليمهما للنيابة العامة.

وكانت الأم قد توجهت للنيابة بعد طلبها لسماع أقوالها فى المحضر الذى حررته جارتها فى واقعة ترك الطفلين على السلم فى البرد ورفضها استلامهما بحجة أن والدهما المطرب الشعبى سيحضر لاستلامهما لعدم قدرتها على تحمل مسئوليتهما، وقررت النيابة العامة إيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية بطنطا.