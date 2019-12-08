شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الإرهاب يتصدر ترند تويتر.. مغردون يفضحون ممارسات تميم بن حمد الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت تتكشف للجميع، حقيقة تنظيم الحمدين، ودعمه للإرهاب، وتمويله لإشاعة الفوضى وتفكيك العالم العربى، وبدأ يعرف المهتمين بالشأن العربى الدعم القطرى لتنظيم الإخوان الإرهابى، والإرهاب عموما فى العالم.

وفى هذا الصدد دشن رواد موقع تويتر، هاشتاج "أمير الإرهاب" لفضح ممارسات أمير قطر تميم بن حمد، وتصدر الهاشتاج الأكثر تداولا فى ترند مصر اليوم الأحد، واحتل المركز الأول فى الترند المصرى.



ترند مصر

ووصف المغردون عبر الهاشتاج، تميم بن حمد، بأنه أمير الإرهاب وليس قطر، فاضحين ممارساته، وممارسات نظامه الإرهابية، وقال أحد المغردين: يجب أن يتحد العرب جميعا ويقفوا أمام بلد الإرهاب"، وقال آخر :" تميم داعم الإرهاب الأول فى العالم"، وقال آخر :ومن منا الآن لا يعرف حقيقة تميم أمير الإرهاب فهو الإرهابى الأول الذى يقف فى وجه الدول العربية ليدمرها ويساند الإرهاب".

وغرد مدون :" قطر لم تترك بلد وإلا تركت فيها بصمة لإرهابها حتى انقلب العالم كله ضد تنظيم الحمدين لدعمهما المستمر للإرهاب بتحالف مع الحركات المسلحة كتنظيم القاعدة وحركة التوحيد والجهاد"، وأضاف آخر :"تميم يدعم قتل الأبرياء وتشرد الأطفال فى الوطن العربي".

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التغريدات



أمير الإرهاب



ترند تويتر