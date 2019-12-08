"النواب" يوافق على ضم 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة للموازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة.

ويستهدف مشروع القانون استقطاع ما يقرب من 5 مليارات جنيه لصالح دعم الموازنة العامة، في مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

وتضمن نص مشروع القانون، أنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية، بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها.​