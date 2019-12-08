121 ألفًا.. ننشر إجمالي العقارات المخالفة في المحافظات (رسم بياني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشكل أزمة العقارات المخالفة على مستوى محافظات الجمهورية مشكلة كبيرة تسعى الدولة للتعامل معها من خلال عدة طرق منها التصالح وفق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع أو الهدم.

وحصل الخليج 365 على آخر تحديث صادر من وزارة التنمية المحلية بشأن أعداد العقارات المخالفة على مستوى المحافظات.