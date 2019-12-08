محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تشكل أزمة العقارات المخالفة على مستوى محافظات الجمهورية مشكلة كبيرة تسعى الدولة للتعامل معها من خلال عدة طرق منها التصالح وفق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع أو الهدم.
وحصل الخليج 365 على آخر تحديث صادر من وزارة التنمية المحلية بشأن أعداد العقارات المخالفة على مستوى المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر 121 ألفًا.. ننشر إجمالي العقارات المخالفة في المحافظات (رسم بياني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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