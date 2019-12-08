هيئة المستشفيات التعليمية: دبلومات مهنية للصيدلة الإكلينيكية لرفع مستوى مقدمي الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نظم مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، اليوم الأحد الدبلومات المهنية للصيدلة الإكلينيكة تخصص الرعاية المركزة وتخصص الأورام.

وصرح محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة بأن تنظيم هذه الدبلومات يأتى في إطار خطة شاملة لرفع مستوى مقدمي الخدمة الطبية في مختلف ربوع مصرنا الحبيبة.

من جهته، قال محمد فوزى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية إن مركز تدريب الأمانة الفنية ينظم دبلومات مهنية في شتى تخصصات الصيدلة الإكلينيكة، وينفذها في القاهرة وبورسعيد في ذات لتوقيت لرفع مستوى وزيادة أعداد ممارسي الصيدلة الاكلينيكة في محافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتستمر الدراسة لمدة عام بمعدل يومين أسبوعيا.

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وقال مروان مصطفى مقرر دبلومات الصيدلة الإكلينيكية بالهيئة ومنسق تدريب الصيادلة بأن عدد الطلبة المشاركين في كل دبلومة 50 طالبا من مختلف الجهات من داخل الهيئة وخارجها وقد تم التعاون المثمر بين الهيئة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وكذلك المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص.

من جهتها، أشادت نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة بالجهد المبذول من قبل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تنفيذ الدبلومات المهنية والمستوى العلمي والتدريبي القادر على خلق صيدلي إكلينيكي محترف لمواجهة سوق العمل وسد احتياج المنظومة الطبية.

وقالت نجوى صبرى رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بجامعة عين شمس ورئيس اللجان العلمية بالدبلومات المهنية بالهيئة إنها حريصة بشدة على اختيار المحاضرين ومراقبة المنهج العلمي المقرر للدبلومة وضمان مواكبته لأحدث طرق وخطط العلاج العالمية (Updated Guidelines).​