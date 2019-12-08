19 يناير.. الحكم في دعوى غلق المواقع الشيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع، والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة، للحكم بجلسة 19 يناير المقبل.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها "موقع النفيس"، لأضرارها المتعددة وتأثيرها السلبي على المجتمع من خلال نشر وبث ما يتعلق بمذهبهم وأفكارهم.

وأضافت الدعوى، أن هذه المواقع تشكل خطرًا على الدولة المصرية والنظام الاجتماعي المصري والهوية للبلاد.