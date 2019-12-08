طارق شوقي يستعرض تجربة مصر في تطوير التعليم بـ"مستقبل وطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

حضر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ورشة عمل بعنوان "تطوير التعليم قبل الجامعي.. الامتحانات الإلكترونية"، في مقر حزب "مستقبل وطن" في القاهرة الجديدة.

واستعرض شوقي، الخطوات التي تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، دون تدخل بشري لتحقيق العدالة والشفافية فلا مجال للغش والتسريب، والتي تساعد على قياس نواتج التعلم.

وأضاف شوقي، أن الهدف من التطوير أن يتعلم الطالب ويركز على فهم المادة وليس الحفظ، موضحًا: "أننا نحتاج إلى صقل مهارة التفكير والإبداع لدى الطالب؛ حيث وضعنا أفلام ومراجع متعددة على بنك المعرفة المصري، والتي تعد أكبر مكتبة رقمية، لمساعدة الطالب على الفهم، وأمدت الدولة الطلاب بجهاز تابلت لتسهيل وصولهم للمعلومات ببنك المعرفة".

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وأكد وزير التربية والتعليم، أن التطوير في التعليم الفني واضح جد، وضرب مثلًا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تعد نموذج مبهر للتعليم المزدوج، والشراكة بين الوزارة والشركات والمصانع، مضيفًا أن نتائجه مذهلة حتى أن الطلاب الأوائل قدموا للدراسة فيها، مشيرًا إلى إنشاء هيئة لقياس الجودة بالتعليم الفني بمقاييس ألمانية، وأيضًا الاهتمام بتدريب معلمي التعليم الفني.

وأوضح أن رحلة مصر إلى مستقبل أفضل تضمن العديد من الخطوات للتطوير، منها التوسع في إنشاء المدارس اليابانية، ومدارس IG الحكومية، والتعاقد على الفصول الذكية لحل مشكلة الكثافة، باستخدام وحدة كاملة متعددة الاستخدامات ومتنقلة، فضلًا عن تجهيز مجمع متكامل لخدمة ذوي الإعاقة.

حضر الندوة الدكتورة دينا برعي مستشار الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، وحبيبة عز مستشار الوزير لتطوير التعليم الفني، والدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.