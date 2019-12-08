مرصد الكهرباء: 23 ألفا و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأحد، بلغت 23 ألفًا و600 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفًا و100 ميجاوات، مقابل 24 ألفًا و200 ميجاوات أمس، لافتًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفًا و400 ميجاوات.
ونوّه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهَر اليوم باللون الأخضر، منذ منتصف الليل حتى الساعة الثالثة عصرًا، وظَهَر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
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