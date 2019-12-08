بعد 6 جرائم.. سقوط عصابة تخصصت في سرقة بطاريات السيارات بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسماعيلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات. أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية قيام 3 عاطلين مسجلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات البطاريات من داخل السيارات. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم "تروسيكل"، وبحوزتهم 5 بطاريات سيارات ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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