خلال يوم.. تنفيذ 82 ألف حكم قضائي وضبط 225 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 224 قطعة سلاح ناري، وتحرير 302 قضية مخدرات، وتنفيذ 82021 حكم قضائي متنوع. وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ووباشرت النيابة التحقيق.



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