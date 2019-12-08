للمرافعة.. تأجيل محاكمة "اللبان" بتهمة الاتجار في العملة لـ12 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قررت الدائرة 3 بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص لجلسة 12 يناير المقبل، لسماع المرافعات.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.
يذكر أن "اللبان" اتُهم في قضية رشاوى جنسية ومالية تقدر بمليون و200 ألف جنيه، وحُكم عليه في سبتمبر عام 2017 بالسجن المؤبد مع عزله من منصبه، كما عُوقب بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة الكسب غير المشروع بمبلغ يقدر بـ 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.
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