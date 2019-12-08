للمرافعة.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه بالقاهرة الجديدة، لجلسة 12 يناير المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال، ومحمد علاء.

وجاء أسماء المتهمون هم كل من:" سعود. ع، وغازي. ا، ومحمد. إ، وخالد. ع، وخالد. أ، وفريج. ع، ويوسف. ف، وسالم. س".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، بأنهم سرقوا مبلغا ماليا من المجني عليه "نبيل. ي"، في الطريق العام بالإكراه الواقع عليه، بأن أشهر المتهمان الأول والرابع في وجهه سلاحين ناريين، وأطلقا عيارين في الهواء، وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته، وإحداث إصابته والاستيلاء على المبلغ المالي الخاص به، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "بنادق آلية" ما لا يجوز الترخيص بحيازتها.