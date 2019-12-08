القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن القبض على عاطل انتحل صفة ملازم أول للنصب على المواطنين بالنزهة.

وردت معلومات للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، مفادها تردد أحد الأشخاص على الجراج المشار إليه مرتدياً الملابس الأميرية وينتحل صفة ضابط شرطة.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

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انتقل الرواد مصطفى الشعبيني ومحمد يحيى وأحمد السرساوي وحامد عادل ورامي رجائي، ضباط مباحث القسم وتمكنوا من ضبط المدعو "أحمد.م" عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 1197 لسنة2016م العجوزة نصب مرتدياً الملابس الأميرية برتبة ملازم أول حال استقلاله السيارة رقم هـ ر ف 795 ماركة هيونداي كوبيه سوداء اللون منتهية التراخيص بتاريخ 28/6/2014م وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوي صور شخصية له مرتدياً الملابس الأميرية.

وبمواجهته أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أعترف بانتحاله صفة ضابط شرطة بقسم شرطة الشروق وتم بإرشاده بمسكنه ضبط ما يلي 2 أفارول شتوي، صيفي، 2 بارية، صور شخصية للمتهم مرتدياً ملابس أميرية برتبة ملازم أول، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد النصب علي المواطنين منتحلاً صفة ضابط شرطة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة واللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، والعقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.