القبض على عاطل بحوزته 1500 قرص مخدر بكمين مسطرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عاطل بحوزته كمية من العقاقير المخدرة قبل ترويجها بالمطرية.

الواقعة بدأت أثناء تواجد الرائد محمد مرجان، ضابط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ، بكمين مسطرد دائرة قسم شرطة المطرية تمكن من ضبط "و.س" عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان / قليوبية حال استقلاله السيارة رقم 241076 ملاكي الشرقية ماركة فيات 128 بيضاء اللون ملكه وبحوزته 1500 قرص من عقار باركينول المخدر، مبلغ مالي 100 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والمقدم محمد وجيه، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محسن الحلفاوي مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.