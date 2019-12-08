أخبار مصر | غدًا.. انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الأول لشباب الباحثين في الدراسات المملوكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الأول لشباب الباحثين في الدراسات المملوكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق صباح غدًا الاثنين فعاليات الملتقى العلمي الأولي لشباب الباحثين تحت مسمى الجديد في الدراسات المملوكية والمزمع انعقاده بالمعهد الفرنسي للغات الشرقية IFAO بالتعاون مع قسم الآثار بكلية الآداب جامعة عين شمس، وقال الأستاذ الدكتور أحمد الشوكي رئيس المؤتمر إن الهدف منه يسعى إلى جمع والإلمام بكل ما هو جديد من الدراسات الأثرية في العصر المملوكي، وجمع شباب الأثريين تحت مظلة واحدة يتبادلون فيها الآراء العلمية والثقافية ويبرزون أهم ما توصلوا إليه من نتائج علمية عن هذه الحقبة التاريخية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم منظم المؤتمر، إن هذا الملتقى يستمر على مدار يومين الاثنين والثلاثاء الموافق 9، 10/ 12/ 2019م، وسوف يبدأ بحفل استقبال المشاركين ورؤساء الجلسات يعقبها كلمة الافتتاح للدكتور أحمد الشوكي رئيس الملتقي، وكلمة الدكتور فريدريك أبيكاسيس المدير العلمي للدراسات بالمعهد الفرنسي، وكلمة الدكتورة نور جلال رئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة عين شمس.



وسوف يترأس الجلسة الأولي من وقائع المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرازق أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور ألبرشت فوس أستاذ التاريخ والدراسات الإسلامية جامعة ماربورج الألمانية، وسوف تتضمن الجلسة مجموعة من الموضوعات من بينها بحث عن الدراسات المملوكية الحديثة في المدرسة الأوربية للدكتور أحمد سعيد رزق المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة بنها، وكذلك بحث العلاقة بين الكنيسة المصرية والحبشية وأثرها في مسلمي الطراز للدكتورة نهى حمدنا الله، المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس. وسوف يترأس الجلسة الأولي من وقائع المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرازق أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور ألبرشت فوس أستاذ التاريخ والدراسات الإسلامية جامعة ماربورج الألمانية، وسوف تتضمن الجلسة مجموعة من الموضوعات من بينها بحث عن الدراسات المملوكية الحديثة في المدرسة الأوربية للدكتور أحمد سعيد رزق المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة بنها، وكذلك بحث العلاقة بين الكنيسة المصرية والحبشية وأثرها في مسلمي الطراز للدكتورة نهى حمدنا الله، المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس. وتتضمن الجلسة الثانية التي يترأسها الأستاذ الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور نادر محمود عبدالدايم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، مجموعة من الأبحاث منها أهم التطورات النقدية لنقود المماليك البحرية للدكتورة رويدا رأفت النبراوي، وموضوع عن الألعاب النارية زمن سلاطين المماليك في مصر، للدكتورة لمياء يعقوب سنوسي، المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس. وفي اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر تبدأ الجلسة الأولى برئاسة الأستاذة الدكتورة ميرفت عيسي أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور علي أحمد الطايش أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وتتضمن مجموعة من الموضوعات من بينها، أثر الطبقية الاجتماعية على العمائر الجنائزية في مصر المملوكية للدكتورة إيمان صلاح عبدالوهاب، كذلك موضوع عن الحركة العلمية وأثرها على عمارة المدارس في مصر المملوكية للدكتور أحمد مجدي سالم المدرس المساعد بقسم الإرشاد السياحي جامعة قناة السويس.