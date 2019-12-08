أخبار مصر | غدًا.. انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الأول لشباب الباحثين في الدراسات المملوكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الأول لشباب الباحثين في الدراسات المملوكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الدكتور محمد إبراهيم منظم المؤتمر، إن هذا الملتقى يستمر على مدار يومين الاثنين والثلاثاء الموافق 9، 10/ 12/ 2019م، وسوف يبدأ بحفل استقبال المشاركين ورؤساء الجلسات يعقبها كلمة الافتتاح للدكتور أحمد الشوكي رئيس الملتقي، وكلمة الدكتور فريدريك أبيكاسيس المدير العلمي للدراسات بالمعهد الفرنسي، وكلمة الدكتورة نور جلال رئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة عين شمس.
وسوف يترأس الجلسة الأولي من وقائع المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرازق أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور ألبرشت فوس أستاذ التاريخ والدراسات الإسلامية جامعة ماربورج الألمانية، وسوف تتضمن الجلسة مجموعة من الموضوعات من بينها بحث عن الدراسات المملوكية الحديثة في المدرسة الأوربية للدكتور أحمد سعيد رزق المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة بنها، وكذلك بحث العلاقة بين الكنيسة المصرية والحبشية وأثرها في مسلمي الطراز للدكتورة نهى حمدنا الله، المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس.
وتتضمن الجلسة الثانية التي يترأسها الأستاذ الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور نادر محمود عبدالدايم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، مجموعة من الأبحاث منها أهم التطورات النقدية لنقود المماليك البحرية للدكتورة رويدا رأفت النبراوي، وموضوع عن الألعاب النارية زمن سلاطين المماليك في مصر، للدكتورة لمياء يعقوب سنوسي، المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس.
وفي اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر تبدأ الجلسة الأولى برئاسة الأستاذة الدكتورة ميرفت عيسي أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور علي أحمد الطايش أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وتتضمن مجموعة من الموضوعات من بينها، أثر الطبقية الاجتماعية على العمائر الجنائزية في مصر المملوكية للدكتورة إيمان صلاح عبدالوهاب، كذلك موضوع عن الحركة العلمية وأثرها على عمارة المدارس في مصر المملوكية للدكتور أحمد مجدي سالم المدرس المساعد بقسم الإرشاد السياحي جامعة قناة السويس.
أما الجلسة الأخيرة والتي يترأسها الأستاذ الدكتور عبدالعزيز صلاح سالم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، فهي تحتوي على مجموعة من الورقات البحثية من بينها، النقوش الكتابية الكوفية على محاريب العصر المملوكي الجركسي، للدكتور وليد أحمد صلاح الدين المدرس بقسم الإرشاد السياحي كلية الآداب جامعة عين شمس، وبحث آخر عن مخطوطات الفروسية المملوكية في ضوء نماذج مختارة، للدكتور محمد إبراهيم عبدالعال مدرس الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وبحث عن الطفل في العصر المملوكي من خلال الوثائق والمصادر التاريخية، للباحث عبدالحميد عبدالسلام أبوعليو مدير إدارة التدريب والنشر العلمي بمُتحف الفن الإسلامي بالقاهرة.
وسوف يسدل الستار عن فعاليات هذا الملتقي في الجلسة الختامية وأهم توصيات المؤتمر، يلي ذلك تسليم الشهادات للسادة المشاركين.