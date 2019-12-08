أخبار مصر | بالأرقام.. تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حدث تاريخي يلبي طموحات وتطلعات الشعب المصري، في تطوير منظومة القطاع الصحي بمصر، أعلنت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بأمر من القيادة السياسية لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري ذات جودة ومعايير قياسية عالمية، لتكون المنظومة الجديد أيقونة تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة تطبيقًا لما نص عليه الدستور المصري في المادة الثامنة عشر.



- تعرف على المنظومة في أرقام

ويعمل النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل في مصر، علي تغطية كل الأشخاص العاملين ويدخل الأسرة المصرية بالكامل،وكافة فئات المجتمع المصري في فترة مدتها من 15 إلي 20 عامًا مقبلة، وتصل الإنفاقات من الدولة على متوسط تكلفة الفرد إلى 2100 جنيه، ومع دمج مبادرة 100 مليون صحة نحتاج 210 مليار جنيه، وبالتدرج ستكون تكلفة الفرد الواحد بعد 15 سنة تصل إلى 6 آلاف جنيه بإجمالي تكلفة 600 مليار جنيه لتقديم خدمة صحية ملائمة لكافة الشعب المصري.



- محافظات المرحلة الأولي في أرقام

وسجلت محافظات المرحلة الأولي التى تم تطبيق المنظومة الخاصة بالتأمين الصحي الشامل مليون و468 ألف مواطن حت الآن، وتضمنت محافظات المرحلة الأولي من تطبيق المنظومة عليها كمرحلة أولي هم:" بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان"، كما تم فتح 394964 ملفًا عائليًا بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة وأكثر من 117 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظات الخمس.



- بورسعيد

وسجلت محافظة بورسعيد من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث نجحت في إجراء 8995 عملية جراحية فى محافظة بورسعيد منها 3234 عملية جراحية كبرى و611 عملية جراحية تم إجراؤها لأول مرة بالمحافظة. وسجلت محافظة بورسعيد من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث نجحت في إجراء 8995 عملية جراحية فى محافظة بورسعيد منها 3234 عملية جراحية كبرى و611 عملية جراحية تم إجراؤها لأول مرة بالمحافظة. - إسماعيلية

بينما سجلت محافظة الإسماعيلية (207267 مواطنا)، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في بيان رسمي لها حسب آخر الإحصائيات. -السويس

وفى بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة سجلت محافظة السويس (48344 مواطن) حسب آخر الاحصائيات. Advertisements - الأقصر

وسجلت محافظة الأقصر (127088 مواطن) - أسوان

بينما قام الموانين في محافظة أسوان بتسجيل (92277 مواطن) في المنظومة الجديد للتأمين الصحي الشامل.



- جنوب سيناء

وأعلنت، مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء عن تسجيل (11897 مواطن) في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



الحماية الطبية الكاملة للأسرة

والجديد بالذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تهدف إلى التركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة، وخفض معدلات الفقر والمرض، ويشترط للانتفاع من المنظومة أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحى الشامل، مشتركا فى النظام ومسددًا للاشتراكات بقيمة 20 جنيًا للفرد الواحد، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ، وتتراوح نسبة الاشتراك ما بين 1 في المائة للموظف من الأجر التأميني، و3 % من صاحب العمل شهريا، فضلا عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم الزوجة غير العاملة وباقى أفراد العائلة، فيما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.

