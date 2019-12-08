أخبار مصر | منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة يصدر "ميثاق حلف الفضول العالمي الجديد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة يصدر "ميثاق حلف الفضول العالمي الجديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ غدا الإثنين، منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، وبرئاسة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس المنتدى، أولى جاساته والتي تستمر حتى 11 ديسمبر الجاري، بحضور قيادات المؤسسات الدينية في مصر والعالم العربي، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

ويعتزم منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إصدار "ميثاق حلف الفضول العالمي الجديد".

وتشهد أعمال الملتقى أيضا تكريم الفائزين بـ"جائزة الحسن بن علي للسلم الدولية"، التي يمنحها منتدى تعزيز السلم سنويا لشخصيات دولية لعبت أدوارا بارزة في تعزيز وترسيخ قيم التسامح والسلام والوئام.

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ويهدف الملتقى إلى إحداث تحوُّل في المنظور الديني والقانوني للتسامح، بما يدعم مسارات المواطنة الحاضنة للتنوع، ويضمن حق أهل الأديان جميعا في ممارسة شعائرهم في جو من الكرامة والسكينة والحرية المسؤولة.

ويسعى الملتقى إلى بيان أسس التسامح ومظاهره في الإسلام، من خلال التأصيل العلمي والتأثيث الفقهي للتعددية الدينية في الإسلام، وتجديد النظر وتحقيق القول في التعامل مع الآخر، خصوصا فيما يتعلق بالنسك والمعابد والتهنئة بالأعياد وغير ذلك من القضايا التي تتجاذبها الأصول.

ويناقش المشاركون في المنتدى مفهوم التسامح كقيمة أخلاقية، لها جذورها الروحية العميقة في الرواية الإسلامية، التي تُبنى على التخلق بأسماء الله الحسنى.

