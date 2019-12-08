أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر العام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر العام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى الأقصر العام، ضمن استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى وراجعت الملفات الطبية لعدد من الأطفال بقسم الحضانات، وشددت على ضرورة اتباع أدلة العمل الإكلينيكية، بما يتوافق مع ما يتم تطبيقه بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما استمعت لآراء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، وأكدت لهم أنه مع بداية التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة فى شهر مارس المقبل، ستكون هناك طفرة طبية بالمحافظة، تحقق رضاء المواطن عن الخدمة الطبية المقدمة.