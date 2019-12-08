أخبار مصر | بأمر "السيسي".. مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة لدولة جيبوتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر "السيسي".. مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة لدولة جيبوتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة في دعم الأشقاء بدولة جيبوتي.

وكما يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المصري الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات الأزمات. وكما يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المصري الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات الأزمات.

أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي تضمنت كميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية لمساعدة دولة جيبوتي الشقيقة لمواجهه آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرًا.